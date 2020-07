nicko cruises erweitert Umbuchungs-Sofortprämie

Diese Umbuchungsprämie werde erweitert, sie gelte nun auch für Kunden, die nach einer nachweislich aufgrund der Corona-Pandemie stornierten Hochseereise vom Reisebüro auf den Fluss im laufenden Jahr oder 2021 umgebucht werden. Dabei spiele es keine Rolle, bei welchem Anbieter der Kunde ursprünglich seine Hochseereise gebucht hatte.

Die Abwicklung erfolge unkompliziert über ein Onlineformular mit Upload-Funktion auf der Partnerseite www.gemeinsamaufkurs.de. Nach Prüfung der Umbuchung werde nicko cruises die 50 EUR auf das Provisionskonto des entsprechenden Reisebüros überweisen, so die Reederei in einer Aussendung.

„Auf unseren Flussreisen, die wir seit Anfang Juni durchführen, finden sich mehr und mehr Gäste, die eigentlich eine Hochsee-Kreuzfahrt geplant hatten und in der aktuellen Zeit nun nach Alternativen suchen“, sagt Guido Laukamp, Geschäftsführer von nicko cruises. Mit den kleinen Schiffseinheiten habe nicko cruises in diesen Zeiten einen absoluten Vorteil gegenüber den großen Hochsee-Schiffen. Der Trend zu kleinen Schiffen werde sich verstärken. Die Gästeanzahl und die aktuellen Hygienemaßnahmen seien besser überschaubar, so Laukamp weiter. „Es gibt eine nennenswerte Schnittmenge von Hochsee-Kunden und Flussreisenden. Wieso also den Urlaub auf dem Wasser nicht mal auf dem Fluss erleben?“, resümiert Laukamp zu Erweiterung der Umbuchungsprämie.

Sonderpreise und „nicko Sorgenfrei-Paket“

Ob Kurzreise auf der Donau oder doch bis zum Delta, Schnupperreise auf dem Rhein, Ostseeinseln, Küstenhopping in Kroatien, Savoir Vivre in Frankreich oder Kreuzen auf dem Douro durch: Für die laufende Saison bietet nicko cruises aufgrund von Sonderpreisen und guten Verfügbarkeiten auch kurzfristig noch attraktive Umbuchungsmöglichkeiten für verhinderte Hochseekunden. Erfolgt die Umbuchung für eine Reise bis zum 31. Juli 2020 noch für dieses Jahr, erhält der Kunde zusätzlich kostenfrei das nicko Sorgenfrei Paket (Infos hier: www.nicko-cruises.de/angebote/sorgenfrei-paket/)