Corona-Maßnahmen von Singapore Airlines

Seit Beginn der Corona-Krise mussten Airlines, Reedereien und Veranstalter ihre Kapazitäten stark reduzieren. Auch Singapore Airlines musste ihr Flugangebot um 96% kürzen. Das entspreche laut Bilanz der SIA Gruppe einem Netto Verlust von 134 Mio. EUR, wie die Airline in einem Pressegespräch am 16. Juli 2020 bekannt gab. Um die Liquidität dennoch zu sichern wurden folgende Maßnahmen durchgeführt:

Überbrückungskredit in Höhe von 2,53 Mrd. EUR (SGD 4 Mrd) von DBS Bank

Neues Eigenkapital von 3.36 Mrd EUR (SGD 5.3 Mrd) durch Bezugsrechtsemissionen generiert

10 jährige Pflichtwandelanleihe / Mandatory Convertible Bonds in Höhe von 6,15 Mrd. EUR (SGD 9.7 Mrd) aufgelegt, denen der größte Anteilseigner Temasek zugestimmt hat.

Keine Entlassungen – in Deutschland seit April Kurzarbeit

Keine Flüge von und nach Düsseldorf und München

3 wöchentlich Flüge nach Frankfurt – hauptsächlich Cargo

Der Luftverkehrssektor sei eine wichtige Säule der Wirtschaft Singapurs und unterstütze mehr als 12% des BIP des Landes und 375.000 Arbeitsplätze.

Sicherheit und Hygiene an Bord

Um Passagieren auch in Zeiten der Pandemie Sicherheit zu bieten wurden die Hygienestandards an Bord und am Boden neu definiert. Denn obwohl das Risiko sich in einem Flugzeug anzustecken aufgrund der Kabinenluftverteilungssystem wie dem HEPA-Luftfilter, vergleichsweise gering sei, musste dennoch jeder Schritt, vom Check-in bis zum Aussteigen, überprüft und neu gestaltet werden, um Fluggästen das nötige Gefühl von Sicherheit zu vermitteln. Mit Hilfe von Social Media zeigt die Airline wie "Fliegen 2.0" abläuft und welche Maßnahmen Passagiere an Bord erwartet. (red)