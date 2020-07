Neue Beratungsfirma "Immer im Fluss"

„Wir verfügen zwar über eine langjährige berufliche Erfahrung an Bord von Schiffen, im Headquarter von Reedereien sowie als Reisebüro-Inhaberin, doch wollen wir uns mit Immer im Fluss nicht nur ausschließlich auf die Tourismusbranche konzentrieren, sondern unsere Dienstleistungen allen Branchen zur Verfügung stellen“, betont Kirfel, die lange in Top-Positionen im Management namhafter Firmen tätig war und seit einigen Jahren als selbständige Unternehmerin erfolgreich ist.

Vor allem auf Service und Qualitätsmanagement wollen die beiden Immer im Fluss Gesellschafterinnen in ihrer Beratungsleistung achten. Entsprechend haben Tina Kirfel und Bettina Zwickler ihre drei Handlungsfelder definiert: „Wir betrachten Marke, Mensch und Produkt im Ganzen und entwickeln für diese drei Bereiche umfangreiche Analysen und damit verbundene Strategien“, so Zwickler, die viele Jahre lang in leitender Funktion auf Kreuzfahrtschiffen unterwegs war und seit 2004 den Familienbetrieb Passage-Kontor Kapitän P. Henssel leitet.

Das Portfolio von Immer im Fluss ist dementsprechend vielseitig und reicht von der Entwicklung crossmedialer Kampagnen über Personalentwicklung und -recruiting bis hin zu Interims Management Funktionen und Beratung im Qualitätsmanagement.

Kontaktaufnahme zu Immer im Fluss unter: Tel.: +49 (0)228 266 897-0 / E-Mail: moments@immer-im-fluss.de

