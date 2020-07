Pferd & Reiter präsentiert Reiterreisen-Katalog 2021

Der neue Ganzjahreskatalog "Internationale Pferdereisen 2021" bietet Pferdefreunden auf 324 Seiten 200 Ziele mit über 500 Reitprogrammen in 63 Ländern.

Weltweite Reitangebote

Wer das Abenteuer liebt sollte sich in Argentinien die Expedition Feuerland nicht entgehen lassen. Auch die neuen Reittouren in der Mongolei und in Uruguay sind eine Reise wert. Neben neuen Reitangeboten auf Rügen und in der Oberpfalz, hat das Pferd & Reiter-Team tolle neue Reiterlebnisse in Italien, Polen, Rumänien, Namibia und in den USA im Programm.

Leserreisen mit Cavallo

Auch dieses Jahr bietet der Reiterreisen-Spezialist Pferd & Reiter zusammen mit der Zeitschrift Cavallo spezielle Leserreisen an. Zwei einmalige Reisen in Deutschland und Südafrika sind in der Form nur für 2021 buchbar. Des Weiteren gibt es im Rahmen der Leserreisen drei Workshops in Deutschland: Unser Glück kann tölten (Islandpferde), Der Weg ist das Ziel (Westernreitweise) und Feine Hilfen-Spezial (klassische Reitweise).

Hier der Link zum Online-Katalog

Informationen und Kataloganforderung kostenlos bei Pferd & Reiter unter:

Tel.: +49(0)40-607669-0 / E-Mail: hallo@pferdreiter.de

(red)