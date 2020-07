Travelport: Software-Erweiterung als Beratungshilfe in Corona-Zeiten

Die Informationen werden täglich aktualisiert. Reisebüros können das Plugin kostenlos über den Travelport Marketplace beziehen. Es wird in die Beratungs- und Buchungsoberfläche Smartpoint (ab Version 8.2) integriert, so dass die gewünschten Informationen zu einem Reiseland mit einem einfachen Mausklick abrufbar sind. Den Expedienten ist es somit möglich, ihre Kunden fundiert zu beraten und sie zu den landesspezifischen Bestimmungen zu informieren.

In den Buchungsprozess integriert

Kyle Moore, Gobal Head of Customer Strategy and Marketing bei Travelport: „Das Planen und Organisieren von Reisen war noch nie so komplex wie in dieser Zeit. Regierungen, Fluggesellschaften und Hotels regeln ihre Präventionsmaßnahmen individuell, wobei sich die Richtlinien permanent verändern können. Daher stellen wir unseren Reisebüropartnern aktuellste Informationen innerhalb des vertrauten Workflows zur Verfügung, so dass sie jederzeit darauf zugreifen können, ohne den Buchungsprozess unterbrechen und neue Anwendungen aufrufen zu müssen.“

Für das neue Plugin kooperiert Travelport eng mit Safeture, einem globalen Anbieter von Informationen rund um das Thema Reisesicherheit. Informationen zur Funktionsweise des neuen Smartpoint Plugins hat Travelport in einem Video zusammengefasst.

(red)