TUI: Luxus ist gefragt

Abstand halten werde airtours-Kunden leicht gemacht, denn diese können aus zahlreichen Zusatzleistungen wählen, die ein Höchstmaß an Privatsphäre ermöglichen würden. Dazu würden bei der Anreise ein Chauffeurservice und privater Check-In sowie im Reiseziel Pool-Suiten mit Butlerservice und eigenem Koch sowie maßgeschneiderte Privattouren mit eigenem Guide gehören. Für größere Familien oder befreundete Gruppen lohne sich die Anreise mit dem Privat-Jet, heißt es weiter. Bei airtours sind beispielsweise Jets des Typen Cessna Citation XLS buchbar, die Platz für bis zu 12 Passagiere bieten.

Österreich, Deutschland und Mittelmeer-Ziele sehr gefragt

Österreich- und Deutschlandreisen seien in diesem Sommer so gefragt wie noch nie, auch bei Luxuskunden. „Die deutsche Ostseeküste und die Alpenregion verzeichnen rasante Zuwächse, aber auch Österreich, die Schweiz, sowie die Mittelmeer-Ziele werden seit Mitte Juni wieder verstärkt nachgefragt. Vor allem Mallorca ist in diesem Sommer sehr im Trend“, betont Claudia Janner-Moser, Sales- und Marketingleiterin der Marke airtours in Österreich.

Der private Butlerservice des The St. Regis Mardavall Mallorca Resort im Südwesten Mallorcas erfüllt auch die anspruchsvollsten Wünsche der Gäste. Das großzügige Resort bietet lediglich 125 Zimmer und erstklassigen Service. Das Gran Bahia del Duque Resort auf Teneriffa hat für die freistehenden Villen den individuellen Service ausgebaut, dazu gehören beispielsweise ein schwimmender Brunch im Privatpool oder In-Room-Chef-Service. Eine Übernachtung in der Privatvilla mit Pool kostet mit Frühstück ab 475 EUR pro Person.

Griechenland gehört ebenfalls zu den beliebtesten Zielen der airtours-Gäste. Im Fünf-Sterne-Hotel Daios Cove Luxury Resort auf Kreta beginnt das Luxuserlebnis bereits beim privaten Check-In. Das Resort verfügt über 40 private Villen und auch Wellnessbereich sind private Suiten buchbar. Eine Übernachtung in der One Bedroom Villa mit privatem Pool ist ab 585 EUR pro Person mit All Inclusive buchbar. Exklusiv für erwachsene Gäste ist das Domes Miramare, a Luxury Collection Resort auf Korfu. Auch hier wird den Gästen in privaten Bungalows in erster Strandreihe absolute Privatsphäre geboten. (red)