Aegean erhöht Frequenz zwischen Wien und Athen

Bereits ab 28. Juli wird es vier wöchentliche Verbindungen geben; bis Ende August kommen dann noch drei weitere Flüge dazu. Damit steigt auch die Zahl der wöchentlichen Verbindungen zu den Destination innerhalb Griechenlands, die via Athen zu erreichen sind. So sind z.B. Paros, Naxos und Milos ab Wien ab Mitte August wieder 3 x wöchentlich via Athen zu erreichen.

Die Flüge sind bereits in den Reservierungssystem geladen und buchbar. (red)