Condor: Urlaubsflüge ab München

Auf dem Programm stehen europäische Sonnenziele wie Korfu, Kreta und Kos in Griechenland, Olbia in Italien oder Palma de Mallorca in Spanien. Auch Flüge zu den kanarischen Inseln Fuerteventura, Teneriffa, Lanzarote und Gran Canaria hat die deutsche Fluggesellschaft ab München im Angebot.

Beim heutigen Abflug einer Condor-Maschine nach Teneriffa übermittelte der Vorsitzende der Geschäftsführung der Flughafen München GmbH (FMG), Jost Lammers, gegenüber der Crew höchstpersönlich die besten Wünsche der Airportfamilie: „Die Condor ist seit vielen Jahren ein wichtiger Aktivposten im Ferienreiseprogramm ab München. Wir freuen uns deshalb sehr, dass diese beliebte Fluggesellschaft ab sofort wieder zahlreiche touristisch attraktive Destinationen ansteuert und den bayerischen Urlaubern damit einen schnellen und direkten Zugang zu ihren Reisezielen ermöglicht,“ sagte Lammers. (red)