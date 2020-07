Eurowings stationiert Airbus am Flughafen Salzburg

Die deutsche Lufthansa-Tochter Eurowings kam heute mit einem Airbus zurück in die Mozartstadt und stationiert diesen am Salzburg Airport. Das überstellte Flugzeug hob dann gegen 16:15 Uhr in Richtung Palma de Mallorca vom Salzburg Airport wieder ab.

Erfolgreicher Restart

Eurowings wagte bereits Anfang Mai mit drei Düsseldorf-Flügen pro Woche den Restart in Salzburg. Im Juni wurde Hamburg ins Programm aufgenommen. Rechtzeitig zum Beginn der Sommerferien kommt jetzt wieder mehr Bewegung in den Flugplan und die Salzburger und Bayern freuen sich auf die Möglichkeit, ihren Urlaub am Strand direkt von Salzburg aus antreten zu können. Für Geschäftsreisende hat Lufthansa bereits die Drehscheibe Frankfurt wieder ins Programm aufgenommen, Eurowings folgt am 2. August 2020 mit der wichtigen Flugverbindung nach Berlin Tegel.

Ziele ab Salzburg

Gemeinsam mit dem Reiseveranstalter TUI bietet Eurowings eine Reihe griechischer Sonnenziele an, darunter Karpathos, Korfu, Kos, Kreta und Rhodos. Aber auch Olbia, auf der beliebten italienischen Insel Sardinien, wird im Sommer wöchentlich angeflogen, ebenso wie Palma de Mallorca, das dreimal pro Woche auf dem Programm steht. Ab 2. August bringt Eurowings Fluggäste ab Salzburg zudem wieder in die deutsche Hauptstadt Berlin. Zusätzlich bereichert Rhomberg Reisen mit der beliebten Ferieninsel Korsika ab August das Flugprogramm ab Salzburg.

Ein weiterer Anreiz: TUI und Rhomberg-Gäste parken während ihres Urlaubs kostenfrei am Salzburger Flughafen. (red)