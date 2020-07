Dertour: Neuer Summer in the City 2020-Katalog

Dertour bietet in seinem neuen Summer in the City 2020-Katalog unter anderem Angebote für die klassischen deutschen Top-Destinationen wie Hamburg, Berlin, München oder Dresden. Dabei sparen Gäste bei Übernachtungen bis zu 20%, bei Musicals bis zu 15% gegenüber dem regulären Städtereisen-Angebot und erhalten zusätzlich zahlreiche kostenfreie Extras wie einen digitalen Dertour-Reiseführer oder den Dertour Musical-Guide. Neben diesen Angeboten beinhaltet der Dertour-Sonderkatalog erstmals auch Zusatzangebote wie Stadtrundfahrten, Dinnerkreuzfahrten, Theaterkarten oder Fahrtickets für Hop-on-Hop-off-Touren und City Cards.

Weitere Sparangebote wie „3 Tage reisen – 2 Tage zahlen“ gelten zusätzlich. Die Sommerangebote sind ab sofort und bis zum 31. Oktober 2020 buchbar.

Preisbeispiele - Summer in the City“ 2020:

, Penck Hotel Dresden, 3 Nächte im Doppelzimmer, Frühstück, pro Person ab 106 EUR. (Das Angebot gilt im Zeitraum 01.06.-31.08.20). München, Creatif Hotel Elephant, 3 Nächte im Doppelzimmer, Frühstück, pro Person ab 99 EUR. (Das Angebot gilt im Zeitraum 28.04.-31.10.20).

