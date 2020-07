Golf by FTI: Angebote mit Eigenanreise

Seit einigen Tagen genießen Urlauber innerhalb der EU wieder die nahezu volle Reisefreiheit. FTI hat sein Golf-Angebot daher noch einmal um rund 70% ausgebaut.

Angebote im DACH-Raum

Das Golf by FTI-Programm bietet Urlaubern speziell im Eigenanreise-Bereich zahlreiche Pakete, Hotels in der Nähe der Golfplätze sowie auf den Sport ausgerichtete Golfhotels.

„Österreich, Deutschland und die Schweiz bieten für jedes Niveau die Ruhe, Qualität und Natur, die man braucht, um den idealen Golfurlaub zu verbringen“, so Doris Oberkanins, FTI Director Sales & Marketing.

Neu in der Golf by FTI Auswahl sind zum Beispiel ab sofort das berühmte Maximilian Quellness & Golfhotel in Bad Griesbach oder das Best Western Polisina in Würzburg sowie in Österreich das Balance Hotel Das Vier Elemente Spa & Golf am Wörthersee oder das Cesta Grand Aktivhotel & Spa in Bad Gastein zu finden.

