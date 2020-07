TUI: Ferienflüge auch ab Westösterreich

Sieben Nächte All inclusive sind bereits ab 349 EUR pro Person buchbar, der Hin- und Rückflug von Innsbruck nach Mallorca ist ab 149 EUR buchbar. Im Preis inkludiert ist ein kostenloses Parkticket am Flughafen Innsbruck und Salzburg. TUI Reisende können außerdem noch bis 15. Juli bis zu 150 EUR pro Person auf ausgewählte Flugpauschalreisen ans Mittelmeer sparen.

„Der Sommerurlaub kann beginnen. Wir haben die vergangenen Wochen genutzt, uns gut auf die Saison 2020 vorzubereiten und unseren Gästen einen erholsamen und sicheren Urlaub zu bieten. Ich freue mich sehr, dass wir diese Woche auch ab Salzburg und Innsbruck mit so attraktiven Angeboten in die Saison starten. Unser erster Ferienflieger ab Wien war innerhalb weniger Stunden ausverkauft. Es zahlt sich also aus, schnell zu buchen“, sagt Gottfried Math, Geschäftsführer TUI Österreich.

Ferienstart macht Lust auf Meer

Ab Innsbruck wird ab 11. Juli mit der Baleareninsel Mallorca gestartet. Diese zählt dank ihrer wunderschönen Strände sowie ihres abwechslungsreichen und ursprünglichen Hinterlands zu einem spannenden Urlaubsreiseziel für Familien und Erholungssuchende. Besonders beliebt bei Familien sind die TUI Kids Club mit Kinderanimation und deutschsprachiger Kinderbetreuung. Sieben Übernachtungen im Doppelzimmer im 4-Sterne TUI Kids Club Playa Garden kosten auf Basis Halbpension mit Flug ab Innsbruck von 11. bis 18. Juli bzw. 18. bis 25. Juli ab 499 EUR pro Person. Erwachsene TUI-Gäste erwartet im 4-Sterne Hotel RIU Bravo hochwertige Gastronomie und ein erstklassiger Service. Sieben Übernachtungen im Doppelzimmer kosten auf Basis All inclusive mit Flug ab Innsbruck von 11. bis 18. Juli bzw. 18. bis 25. Juli ab 399 EUR pro Person.

Ab Salzburg startet TUI ab 11. Juli mit der griechischen Urlaubsinsel Rhodos. TUI BLUE for families ist optimal auf die Bedürfnisse von Familien abgestimmt und bietet eine ausgewogene Kombination aus Erholung und Entertainment. Sieben Übernachtungen im Doppelzimmer im Viereinhalb-Sterne Hotel TUI Blue Atlantica Aegean Blue kosten auf Basis All inclusive mit Flug ab Salzburg von 11. bis 18. Juli bzw. 18. bis 25. Juli ab 499 EUR pro Person. UrlauberInnen, die auf der Suche nach Entertainment und Action sind, ist ein Urlaub in einem TUI Magic Life Club zu empfehlen. Sieben Übernachtungen im Doppelzimmer im TUI Magic Life Plimmiri kosten auf Basis All inclusive mit Flug ab Salzburg von 11. bis 18. Juli bzw. 18. bis 25. Juli ab 699 EUR pro Person. (red)