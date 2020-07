Dertour Österreich-Urlaub: Der Berg ruft

Am Fuß des Kitzbüheler Horns in Tirol liegt das „lti alpenhotel Kaiserfels“ mitten im Grünen. Die Gäste genießen hier Ruhe und Erholung und sind dennoch in wenigen Minuten im Ort St. Johann mit Restaurants und Geschäften. Die Lage des Hotels mit dem direkten Einstieg in das weitreichende Sport- und Wandergebiet von St. Johann ist perfekt, um in die Natur zu starten. Für die kleinen Gäste gibt es im kostenfreien Kinderclub (4-12 Jahre) viel Abwechslung. Dertour-Gäste erhalten die St. Johann-Card mit vielen Vergünstigungen, freien Bus- und Zugverbindungen sowie einer kostenfreien Teilnahme an Veranstaltungen wie geführten Wanderungen inklusive. Darüber hinaus sparen Dertour-Gäste ab September bei der Buchung eines Superior-Zimmers 15% auf den regulären Katalogpreis.

Zwei Nächte im Standard-Doppelzimmer mit Halbpension im lti alpenhotel Kaiserfels (gehobene Mittelklasse) kosten pro Person ab 134 EUR.

Viel Action für Kinder in Zell am See - Kaprun

Das gemütliche Familienhotel „Der Waldhof“ in Zell am See im Salzburger Land liegt in unmittelbarer Nähe der Schmittenhöhe und ist der ideale Ausgangspunkt für Wanderungen und Ausflüge in die umliegende Bergwelt. Persönliche Betreuung wird hier groß geschrieben. Als Gäste des Hotels können Kinder zwischen fünf und 15 Jahren kostenfrei am Ferienprogramm „Cool Kids“ von Zell am See – Kaprun teilnehmen und dort jede Menge Abenteuer, Spiel und Spaß wie Lama-Trekking, eine Piraten-Schatzsuche auf dem Zeller See oder einen Besuch beim Drachen Schmidolin, dem Maskottchen der Schmittenhöhe, erleben. Die All-Inclusive-Verpflegung bietet regionale wie internationale Küche vom reichhaltigen Frühstücksbuffet am Morgen bis zum abendlichen Live Cooking.

Im Hotel „Der Waldhof“ (gehobene Mittelklasse) sind drei Nächte im Familienzimmer, All-Inclusive, pro Person ab 459 EUR buchbar. Inkludiert im Preis sind maximal zwei Kinder von 2-11 Jahren; Kinder ab 12 Jahren kosten ab 229 EUR.