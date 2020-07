Dertour: Spaß im Europa-Park

Dertour bietet Packages mit Übernachtungen in den sechs parkeigenen Erlebnishotels inklusive Eintrittskarten in den Park. Zu entdecken gibt es 15 europäische Themenbereiche mit landestypischer Architektur.

Sicherheit durch virtuelles Anstellen

Neben vielen Maßnahmen vor Ort wie den mobilen "Desinfekteuren", das sind Künstler mit Desinfektionsmittelspendern, die durch den Park laufen, hat der Europa-Park neue digitale Technologien unter anderem für Wartebereiche und Abstandsregeln eingeführt. So hilft die kostenfreie „VirtualLine“ – eine virtuelle Warteschlange – eventuelle reale Wartezeiten vor den Attraktionen zu verkürzen, in dem der Gast sich per Smartphone an einer Attraktion schon mal virtuell „anstellen“ kann. Mit dem ebenfalls neuen „Distance Radar“ können die Gäste auf spielerische Art und Weise die Abstandsregeln einhalten. Wer ausreichend Abstand hält, hat die Chance auf den Gewinn eines VIP-Passes für eine der VirtualLine-Attraktionen. (Nähere Informationen gibt es unter www.europapark.de/de/infos/digitale-angebote/apps-games/virtualline-im-europa-park.)

„Die neuen digitalen Angebote fürs Smartphone und auch die Möglichkeit eines Vorab-Online-Check-In im Hotel werden von unseren Gästen sehr gut angenommen. Jeder Gast erhält von uns vor seiner Reise ausführliche Informationen über die aktuelle Situation im Europa-Park“, erklärt Caterina Porrio, Dertour Freizeitsparks.

Dertour-Packages:

Eine Nacht im Hotel Colosseo (gehobene Mittelklasse), im Vierbettzimmer bei einer Belegung von 2 Erwachsenen und 2 Kindern (4-11 Jahre) inklusive Frühstück und einem Tag Eintritt in den Europa Park kostet pro Erwachsenem ab 140 EUR, pro Kind ab 102 EUR.

Zwei Nächte im Hotel El Andaluz (gehobene Mittelklasse) im Doppelzimmer inklusive Frühstück und Tagen Eintritt in den Europa Park sind pro Person ab 351 EUR buchbar.