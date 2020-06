Wizz Air: Neue Route ab Salzburg

Wie tip-online.at bereits berichtete gab Wizz Air erst am 29. Mai 2020 die Aufnahme des Flugbetriebs am Salzburger Flughafen bekannt. Zu den bereits angekündigten Routen nach Larnaka, Kiew, Bukarest, Belgrad, Tuzla und Skopje kommt nun die Verbindung in die bulgarische Hafenstadt Varna hinzu. Die Route von Salzburg nach Varna wird ab 25. Juli 2020 immer dienstags und samstags mit einem Airbus A320 bedient. Tickets für die neuen Strecken können ab sofort gebucht werden.

„Es ist mir eine große Freude, die Aufnahme der neuen Strecke von Salzburg nach Varna, so kurz nach der Aufnahme des Flugbetriebs von Wizz Air am Flughafen Salzburg, bekannt zu geben. Die heutige Ankündigung unterstreicht unser langfristiges Engagement in Salzburg und für den österreichischen Aviation-Markt", so Andras Rado, Corporate Communications Manager bei Wizz Air.

Sicherheit und Flexibilität

Wizz Air empfiehlt Fluggästen, Wizz Flex als zusätzlichen Schutz in ihre Buchung aufzunehmen. Durch das Hinzufügen von Wizz Flex können Passagiere sicher sein, dass sie, falls sich die Umstände ändern oder sie einfach an einem anderen Datum oder zu einem anderen Zielort reisen möchten, bis zu 3 Stunden vor Abflug auf jeden Wizz-Flug ihrer Wahl umbuchen oder stornieren können. (red)