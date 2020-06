Restart in Tunesien: readyandsafe

Seit 24. Juni gibt es in Tunesien neue Einreisebestimmungen, die Länder in die Kategorien „grün“, „orange“ und „rot“ einteilt. Basierend auf den internationalen epidemiologischen Normen und nach Evaluierung durch das Gesundheitsministerium hat Tunesien die Länderliste in Bezug auf Covid-19-Risiko erstellt.

Grünes Österreich

Für Reisende aus Österreich und der Schweiz gelten ab 27. Juni bis auf Weiteres keine Reisebeschränkungen, kein PCR-Test, keine Quarantäne. Die Maßnahmen unterliegen wöchentlichen Beobachtungen und möglichen Änderungen. (red.)