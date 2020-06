Linz Airport: Start der Charterflüge

Ab 27. Juni 2020 wird Brac wieder angeflogen. Gruber Reisen wird mit seinem Flugpartner Croatia Airlines jeweils samstags das beliebte Urlaubsziel mit Linz (via Graz) verbinden. Die Flüge werden bis Anfang Oktober durchgeführt.

Die wöchentlichen Flüge ab Linz bringen die fast ausschließlich österreichischen Gäste in gut einer Stunde ans Ziel. An Bord gelten besondere Schutzmaßnahmen, wie das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung von Passagieren und Crewmitgliedern.

Griechenland und Bulgarien im Anflug

Neben Kroatien planen die Reiseveranstalter ab Ende Juli auch Flüge nach Griechenland und Bulgarien. Airline-Partner der Veranstalter sind Bulgarian Air Charter und Corendon. Auf dem Plan stehen Kos, Lefkas/Preveza, Zakynthos, Rhodos, Heraklion und Burgas.

„Ganz wesentlich für die Durchführung der geplanten Flüge ist das Buchungsverhalten des Marktes. Die Rückmeldung unserer Kunden stimmen uns durchaus optimistisch. Wir müssen uns aber darüber im Klaren sein, dass die heurige Sommersaison unter außergewöhnlichen Rahmenbedingungen stattfindet und es nachfragebedingt noch bei der einen oder anderen Destination zu Anpassungen kommen kann“, so Norbert Draskovits, Geschäftsführer des Linz Airport.

Ägypten, Türkei und Mallorca in der „Warteschleife“

Aufgrund der aktuell geltenden Reisewarnungen für Ägypten und die Türkei haben die Reiseveranstalter die geplanten Flüge nach Antalya, Hurghada und Marsa Alam zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht wieder in das Programm aufnehmen können. Die Planung für diese Urlaubsziele erfolgt, sobald die Reisewarnungen gelockert werden. Offen sind auch noch die Flüge nach Palma de Mallorca. Der Flughafen führt Gespräche mit Eurowings, um dieses Ziel ebenfalls noch anbieten zu können.

Gran Canaria ab dem Winterflugplan

Gute Nachrichten gibt es für alle Freunde der Kanarischen Inseln. Mit Beginn des Winterflugplanes wird Corendon Airlines nicht nur Ägypten (Hurghada / sonntags) sondern auch Las Palmas (samstags) mit Linz verbinden. Damit erhält der Linz Airport wieder eine langersehnte Anbindung auf die Kanaren.

„Wir haben mit all unseren Partnern sehr hart daran gearbeitet, die Kanaren wieder in Linz anbieten zu können. Das uns dies für den kommenden Winter gelungen ist zeigt, dass unsere Partner großes Vertrauen in den Markt Oberösterreich setzen“, so Draskovits.

Linienflüge nach Frankfurt und Düsseldorf

Derzeit fahren sowohl die Austrian Airlines als auch die Deutsche Lufthansa ihren Linienflugverkehr schrittweise wieder hoch. Es gibt bisher noch kein konkretes Datum für die Wiederaufnahme der Linienflugverbindungen nach Düsseldorf bzw. Frankfurt. Der Flughafen rechnet damit, dass beide Verbindungen im Herbst wieder angeboten werden, allerdings mit weniger Frequenzen als vor der Corona-Krise.

Optimierungs- und Umbauarbeiten

Die Zeit ohne Passagierverkehr wurde am Linz Airport für weitere Umbau- und Optimierungsarbeiten genutzt. Im Abflugterminal wurden die Reisebürocounter erneuert und die Autovermieter vom Außenbereich in den Ankunftsbereich des Passagierterminals verlegt. Außerdem wurde in Zusammenarbeit mit dem Gastronomiepartner “DoN“ damit begonnen das Café in der Abflughalle völlig neu zu gestalten. (red)