REWE Austria Touristik gibt Rückhol-Garantie für Pauschalreisen

Die Botschaft: „Wer mit der REWE Austria Touristik in den Urlaub reist, wird auch von der REWE Austria Touristik zurückgeholt. Auch in Zeiten der Corona-Pandemie“, schreibt der Veranstalter in einer Presseaussendung.

„Wir verstehen die Sorgen, die momentan mit dem Thema Reisen verbunden sind. Doch selbst wenn sich die Lage in einer Urlaubsregion wider Erwarten ändert, sind unsere Pauschalreisegäste mit der REWE Austria Touristik Rückhol-Garantie abgesichert. Hier zeigt sich erneut die Stärke einer Veranstalterreise.“, erklärt Martin Fast, Geschäftsführer der REWE Austria Touristik.

Umfangreiche Maßnahmen

Bereits im Vorfeld habe die REWE Austria Touristik im Schulterschluss mit ihrer „Muttergesellschaft“, der DER Touristik, sowie ihren Leistungsträgern umfangreiche Präventionsmaßnahmen nach Maßgabe der behördlichen Auflagen getroffen, die gründlich geprüft werden. So seien auch eigene Hygiene-, Gesundheits- und Sicherheitskonzepte sowie Länder-Restart-Konzepte zum Schutz der Urlauber entwickelt worden, um Reisegästen stets das beste Urlaubserlebnis auf höchstmöglichem Sicherheitsniveau zu ermöglichen, so der Veranstalter weiter.

„Als einer der letzten großen österreichischen Reiseveranstalter kann die REWE Austria Touristik den Kunden genau das bieten, was für sie von größtem Wert ist: Die individuelle, persönliche und informative Beratung bei der Buchung sowie Hilfe durch einen Reiseexperten und die Sicherheit eines Ansprechpartners bei Problemen, Umbuchungen oder Stornierungen“, heißt es wörtlich.

Die REWE Austria Touristik habe weiterhin alle Destinationen und Reisehinweise weltweit im Blick und schicke Urlauber nur in Ziele, in denen das Infektionsgeschehen wenig Anlass zu Sorge gebe und in denen auch die Hotels und sonstigen Leistungsträger sämtliche COVID-19-Auflagen erfüllt werden. (red)