VisitFLANDERS: Aktualisierte Website für die Reisebranche

Aus diesem Grund wurde im Rahmen der bestehenden Website www.visitflanders.com eine eigene Mikro-Website in englischer Sprache erstellt, die mit dieser nützlichen Hilfestellung aufwarten kann.

Klar und übersichtlich wird an erster Stelle mit den „key informations“ über die aktuellen Covid-19 Situation in Belgien informiert, womit man die wichtigsten Informationen auf einen „Klick“ erhält.

Alle Ansprechpartner auf einem Blick

Die Verlinkung zu den Trade-Kontakten in den jeweiligen Auslandsbüros (inklusive der MICE Kontakte für die Kongressorganisation) sowie auch denen der flämischen Städte und Regionen soll es erleichtern, umgehend mit den richtigen Abteilungen in Verbindung zu treten.

„Die Anführung von relevanten Covid-19 Informationen und Links unter den unterschiedlichen Rubriken, wie v.a. ‚Transport‘, können bei der Planung von Reiseprogrammen überaus nützlich sein, ebenso die Vorselektion von international relevanten Events, die für 2020 und 2021 in der Region Flandern geplant sind, sowie aktualisierte Datenbanken zu Unterkünften in Flandern und auch zu gastronomischen Betrieben, die mit auf diese Plattform gestellt wurden“, heißt es weiter.

Programmideen für Veranstalter

Ideen für seine eigenen Programme kann sich ein Reiseveranstalter auch unter der Rubrik „Agencies & Theme Tours“ holen. Hier werden DMC´s (Destination Management Companies) mit deren Programmen vorgestellt, mit denen man unmittelbar in Kontakt treten kann, und ebenso Vorschläge bezüglich Themenbesuchen, wie zu den Topics „Beer“, „Culinary“, „Cycling“, „Running“, „Flanders Fields“ gemacht.

Abgerundet wird das Angebot dieser Website durch die virtuellen Angebote von hochkarätigen (weil durch die Kuratoren selbst durchgeführten) Museumsführungen, die VisitFLANDERS während der Coronazeit angeboten hat und sicherlich noch weiterhin als interessantes Service auch für die Kunden genutzt werden kann, sowie schlussendlich die Zukunftsvision der belgischen Region Flandern „Travel to Tomorrow“, die sich mit dem nachhaltigen und sinnvollen Reisen in Zukunft befasst.

Ab Anfang Juli wird auch eine App zum Thema „Sicheres Reisen in Flandern“ u.a. in deutscher Sprache angeboten werden. Mehr Informationen dazu folgen in Kürze.

Die URL der aktualisierten Trade-Website von VisitFLANDERS: https://www.visitflanders.com/de/trade-covid-19/