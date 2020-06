Amadeus: Reisen bis Oktober 2021 buchbar

Amadeus bietet allen Reisebüros die Möglichkeit, klassische Pauschalreisen und dynamisch paketierte Reisen bis zu 510 Tage im Voraus für Kunden zu buchen. Die Angebote der an dieser Initiative teilnehmenden Veranstalter sind damit für den Zeitraum vom 15. Juni 2020 bis 31. Oktober 2021 sowohl in Amadeus Tour Market und Bistro Portal als auch in der Leisure IBE freigeschaltet.

Für den genannten Zeitraum sind aktuell unter anderem die Angebote der folgenden Veranstalter verfügbar:

Alltours

Bentour

BigExtra

Bye Bye

DER Touristik

ETI Travel

Ferien Touristik

Fit und Vital Reisen

FTI

GRUBER-reisen

Gulet

ITS Reisen

Jahn Reisen

Lux Air Tours

Travelix

TUI

Schauinslandreisen

Vtours

Vtours International

Windrose

Weitere Veranstalter folgen wöchentlich. (red)