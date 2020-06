ÖW und ÖBB setzen auf Inlandsurlaub

Die für die Auslandsmärkte tätige Österreich Werbung (ÖW) setzt, gemeinsam mit den neun Bundesländern und Städten, in diesem Jahr auf Urlaub im eigenen Land. Als Mobilitätspartner der Inlandskampagne konnte ÖW die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) gewinnen.

"Gerade jetzt ist es Zeit, Österreich neu zu entdecken und den Urlaub in Österreich zu verbringen“, so Andreas Matthä, CEO der ÖBB.

Auf der ÖBB-Homepage finden Reisende zahlreiche Angeboten für Urlaub und Ausflüge in ganz Österreich. Zudem hat der Bahnreiseveranstalter ÖBB-Railtours attraktive Bahn- & Hotel-Packages geschnürt.

Sicherheit wichtiger denn je

Corona-bedingt gewinnt besonders das Thema Sicherheit bei Urlaubsplanungen an Bedeutung. So gewichten laut einer kürzlich von der ÖW und den neun Bundesländern in Auftrag gegebenen und von der Trendforscherin Sophie Karmasin veröffentlichten Studie knapp 48% der Befragten „Sicherheit“ jetzt stärker als vor Corona. Sicherheit bedeutet in diesen Zeiten Sorgfalt, Transparenz und Verlässlichkeit von Maßnahmen zum Schutz vor Ansteckung: Sichtbare Hygienestandards und Maßnahmen zum social distancing sind ein Qualitätskriterium und ausschlaggebend für Urlaubsbuchungen in Österreich.

„Anhand der um beinahe 50% gesteigerten Zugriffsrate auf unseren Online-Portalen erkennen wir die Notwendigkeit, zeitnah, sicher und vertrauensvoll zu informieren“, so Petra Stolba, Geschäftsführerin der Österreich Werbung.

Aus diesem Grund hat die ÖW ein Service- und Informationskonzept umgesetzt, um den Gästen aus aller Welt Fragen rund um Sicherheit und Hygiene im Vorfeld des Urlaubs zu beantworten. (red)