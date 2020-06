Tourism Fiji: Nächste Phase der Wiedereröffnung

Bereits seit Ende Mai ist der Inlandstourismus in dem südpazifischen Inselstaat wieder möglich. Daher lanciert Tourism Fiji die zweite Phase der Vier-Stufen-Marketingstrategie. Diese wurde angesichts der aktuellen Situation entwickelt, um einen abgestimmten Wiedereintritt als Reiseziel für alle internationalen Märkte zu koordinieren.

Our Bula Spirit awaits you

"Es ist eine optimistische Botschaft, die das Vertrauen der Verbraucher und die Vorfreude auf einen Urlaub auf den Fiji-Inseln wiederherstellen soll. Was mir persönlich am besten gefällt, ist, dass sie sich auf das konzentriert, was Fiji so besonders macht – unsere Menschen", so Matthew Stoeckel, CEO von Tourism Fiji.

Um den Bula-Spirit und dessen Kernbotschaft zu vermitteln, lanciert Tourism Fiji eine Reihe von digitalen Inhalten. So wird eine „Bula-Serie" über alle Social Media Kanäle ausgestrahlt und mit „Happy Hour TV“ startet ein eigenes Nachrichtenformat. „Wir wissen, dass die Europäer heute mehr denn je positive Nachrichten wollen", sagt Jane West, Regional Manager UK/Europa.

„In diesen schwierigen Zeiten haben wir gesehen, wie die Menschen in Fiji den ‚Bula-Spirit‘ durch ihre innovative Art, ihren Gemeinden zu helfen, durch ihre Standhaftigkeit, belastbar zu bleiben, und durch ihr echtes ‚Bula‘-Lächeln hochgehalten haben. Unser Ziel ist es, diese Lebensphilosophie über unsere Online-Kanäle zu teilen und so einen Vorgeschmack auf das zu geben, was Urlauber auf ihrer Reise nach Fiji erwartet", fährt West fort. Tourism Fiji bietet seinen Partnern zudem eine Plattform, um direkt an den geplanten Aktivitäten zur neue Markenbotschaft teilzunehmen und diese in ihre eigenen Maßnahmen zu übernehmen. (red)