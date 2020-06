Grecotel: Eröffnung weiterer Hotels

Wie tip-online.at bereits berichtete kündigte die griechische Hotelkette Grecotel bereits Ende Mai die Eröffnung von fünf Hotels an. Zu diesen Wiedereröffnungen kommen nun folgende hinzu:

Grecotel Amirandes, Heraklion, Kreta, am 3. Juli 2020

Grecotel Creta Palace, Rethymno, Kreta am 10. Juli 2020

Grecotel Caramel, Rethymno, Kreta am 15. Juli 2020

Grecotel Meli Palace, Lasithi, Kreta, am 3. Juli 2020

NEU Grecotel Margo Bay, Kassandra, Chalkidiki, am 10. Juli 2020

Grecotel Daphnila Bay, Dassia, Korfu, am 4. Juli 2020

NEU Gelina Resort, Acharavi, Korfu, am 10. Juli 2020

Grecotel Vouliagmeni Suites, Attika-Riviera, Athen, am 3. Juli 2020

Grecotel Astir, Alexandroupolis, am 15. Juni 2020

Grecotel Egnatia, Alexandroupolis, am 15. Juni 2020

Sommer am Meer

Grecotel habe dabei einen eigenen Ansatz für einen „Sommer am Meer“ entwickelt, durch Nähe zur Natur und zum Meer, aber auch mit Betonung auf Ruhe und Sicherheit. Im Rahmen der Hygienemaßnahmen wird in diesem Sommer in den Grecotels jedes Zimmer seinen eigenen exklusiven Sonnenschirm am Meer haben. Auch alle anderen Dienstleistungen unterliegen den nötigen Sicherheitsabstandsregeln, mit speziell dafür entwickelten Zeitplänen und Routen. (red)