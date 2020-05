TUI: Viel Österreich zum Start

Wandern oder Biken in schöner Bergkulisse, Baden in malerischen Seen oder Sightseeing in einer der Landeshauptstädte - die österreichischen Ferienregionen bieten unzählige Möglichkeiten für einen naturnahen und erholsamen Sommerurlaub. In vielen TUI-Hotels übernachten Kinder kostenlos im Zimmer der Eltern. Auch die Hotelkonzepte TUI Blue, TUI Kids Club oder Robinson sind in Österreich vertreten.

TUI Das Reisebüro-Filialen öffnen am 2. Juni

Die TUI-Reiseprofis würden sich darauf freuen, ihre KundInnen ab 2. Juni wieder telefonisch oder persönlich in ihrer Lieblingsfiliale zu beraten. Die 66 TUI Das Reisebüro-Standorte werden Montag bis Freitag von 10 bis 13 Uhr – in den Einkaufszentren auch samstags – geöffnet haben. Selbstverständlich würden auch in den Reisebüros die Sicherheits- und Hygienemaßnahmen gelten. "Die Reisebüro-MitarbeiterInnen haben ihr Fachwissen zu Urlaub in Österreich vertieft und werden mit persönlichem Service, einem guten Angebot für jede Zielgruppe und der Sicherheit des größten Reiseveranstalters punkten", heißt es in der Pressemeldung der TUI.

Nach Österreich kommt Europa

„Wir starten die Urlaubssaison heuer mit Österreich. Die TUI hat über 1.000 Hotels im Programm, hier ist für jede Zielgruppe etwas dabei“, sagt Gottfried Math, Geschäftsführer TUI Österreich. „Wir gehen davon aus, dass schon in den nächsten Wochen weitere Destinationen in Europa dazukommen, etwa Griechenland, Zypern, die Balearen, ebenso wie Kroatien und Bulgarien. Das kommt aber selbstverständlich auf die Entscheidung der lokalen Behörden sowie der Regierungen in Österreich und den Urlaubsländern an“.

Wer jetzt bis Ende Juni den Sommerurlaub bei TUI bucht, erhält ein kostenloses Rücktrittsrecht: Bis 14 Tage vor Abreise können UrlauberInnen ohne Gebühren umbuchen oder stornieren. Das Rücktrittsrecht gilt nicht nur für Neubuchungen in dieser Sommersaison, sondern auch für den kommenden Winter und die Sommersaison 2021. (red)