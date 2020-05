ASI Reisen: Buchungsstart für Reisen 2021

„Viele unserer Gäste möchten ihre für 2020 gebuchte Reise auf das kommende Jahr verschieben. Aus diesem Grund haben wir mit Hochdruck an der Veröffentlichung der neuen Reisetermine gearbeitet“, so Ambros Gasser, Geschäftsführer des Familienunternehmens.

Mit über 1.300 Aktiv- und Erlebnisreisen bietet das Tiroler Traditionsunternehmen eines der größten spezialisierten Produktportfolios für dieses Reisesegment an. „Die meisten unserer Reisen richten sich an den aktiven Entdecker und nicht an ambitionierte Sportler. Je nach persönlichem Bedürfnis, können unsere Gäste zwischen geführten und individuellen Wander- oder Radreisen auswählen“, so Gasser.

250 neue Reisen bis Ende September

Für das kommende Jahr plant ASI Reisen 250 neue Aktiv- und Erlebnisreisen in sein Reiseprogramm aufzunehmen. Dabei werden in jedem der vier ASI Verticals (Wandern, Rad & E-Bike, Erlebnisreisen, alpine Ausbildungen) neue Touren ausgeschrieben. Ein besonderes Augenmerk legt der Reiseveranstalter auf die bei ASI Gästen besonders beliebten Schwerpunktthemen. Eines davon ist „auf unbekannten Pfaden“ welches sich während der Corona Zeit besonders gut entwickelt hat.

"Preissenkungen hätte fatale Auswirkungen"

Im Gegensatz zu anderen Anbietern rechnet und hofft das Unternehmen nicht auf Preissenkungen für das kommende Jahr. „Ein weltweiter Preiskampf um Gäste wäre aus Sicht einer nachhaltigen Tourismusentwicklung fatal. Dieser würde auf dem Rücken der lokalen Bevölkerung ausgetragen werden und einen verantwortlichen Umgang mit lokalen Ressourcen gefährden“, befürchtet Gasser. (red)