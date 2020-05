Zukunftstage für den Reisevertrieb: Kreuzfahrt & Verkaufsförderung

Am Donnerstag, dem 28. Mai, werden namhafte Experten aus der Kreuzfahrtbranche über die Zukunft der Kreuzfahrt diskutieren. Das Tourismuszukunft-Team stellt wiederum neue Ansätze zur digitalen Verkaufsförderung vor.

Neustart der Kreuzfahrt

Den Webinartag eröffnen um 9:30 Uhr zwei Gesprächsrunden über „Die Zukunft des Kreuzfahrtvertriebs“ und den Neustart für die Kreuzfahrt. Christine Fäth-Schubert (Kreuzfahrten.de), Detlev Schäferjohann (ehoi), Bettina Zwickler (Passage Kontor), Gaby Schlichenmaier (Jordan.Reisen und Meer) und Sandra Postulart (JMS Reisen) diskutieren aktuelle Herausforderungen, die Grundpfeiler einer zukünftigen Zusammenarbeit zwischen Reedereien und Reisebüros sowie faire und verlässliche Vertriebskonditionen.

Welche Auswirkungen die Corona-Krise auf das Kreuzfahrt-Produkt haben wird, erörtern ab 11 Uhr Tina Kirfel (Kreuzfahrt Initiative e.V), Dominik Kaven (1A Vista Reisen), Udo Lutz (TUI Cruises), Dr. Jörg Rudolph (Costa Kreuzfahrten) und Florian Bauhuber (Tourismuszukunft). Moderiert werden beide Runden von Tina Kirfel (KI), Georg Kern (fvw) und Michael Faber (Tourismuszukunft).

Digitalisierungsp aket für Reisebüros

Der Zukunftstage-Nachmittag steht ganz im Zeichen des digitalen Neustarts. Zum Auftakt liefert Michael Faber ab 12:30 Uhr einen Überblick über aktuelle Möglichkeiten zur Online-Vermarktung im Reisevertrieb; ab 14:30 Uhr stellt das Tourismuszukunft-Team Grundzüge des neuen Digitalisierungspakets für Reisebüros vor.

„Im Zuge der Corona-Krise wird die Online-Sichtbarkeit eines Reisebüros immer wichtiger“, erläutert Faber die gestiegene Relevanz digitaler Themen. „Mit unserem Digitalisierungspaket begleiten wir Reisebüros auf diesem Weg. Ziel der aufeinander abgestimmten Beratungsschritte ist es, individuelle Strategien zur Online-Vermarktung, für Social Media und Content zu erarbeiten.“

Digitale Verkaufsförderung

Wie verändert sich das B2B-Marketing in Zeiten von Corona? Wie erreicht man den Reisevertrieb und die Expedienten heute am besten? Welche Verkaufsförderung ist zeitgemäß und kommt an? Diese Fragen erörtern die Zukunftstage für den Reisevertrieb mit zwei weiteren Webinaren. Neue Ansätze zur digitalen Verkaufsförderung für Fremdenverkehrsämter, Destinationen, Hotels, Reiseveranstalter und Leistungsträger werden anhand vieler Praxisbeispiele ab 16 Uhr präsentiert.

Ab 17:30 Uhr stellt Tourismuszukunft gemeinsam mit Partnern wie Michaela Hempel (Fremdenverkehrsamt Malta) und Christoph Schankweiler (Schankweiler Reisen) Beispiele digitaler Erlebnisse von Malta bis zum Jakobsweg vor und gibt Tipps zur Gestaltung von digitalen Kundenabenden. Den Abschluss des 7. Zukunftstages für den Reisevertrieb bildet der bereits zur Tradition gewordene Online-Stammtisch ab 20 Uhr.

Anmeldung: Die Registrierung zu den „Zukunftstagen für den Reisevertrieb“ ist über die Seite www.tourismuszukunft.de/zukunftstage-reisevertrieb-28mai möglich; auf derselben Seite finden sich auch die Links zu den Liveübertragungen auf Zoom.

Die Teilnahme an den Zukunftstagen ist kostenlos; die Veranstaltung sowie weitere Angebote für Reisebüros werden über Kaffeespenden auf www.buymeacoffee.com/zukunftstage finanziert. (red)