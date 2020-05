DER Touristik: Webinare-Reihe zum Restart

Expedienten erhalten in der Online-Schulung Informationen zu den nationalen Vorgaben der jeweiligen Länder und was diese für die Urlauber bedeuten. So können sie die Fragen ihrer Kunden besser beantworten und bestmöglich beraten.

Die Webinare werden von Melanie Gerhardt, Leiterin des Krisen- und Sicherheitsmanagements der DER Touristik, geführt.

Termine:

28. Mai 2020 - Portugal

2. Juni 2020 - Griechenland

5. Juni 2020 - Italien & Kroatien

8. Juni 2020 - Portugal-Spezial

10. Juni 2020 - Balearen & Kanaren

Informationsblätter für Agents

Flankiert werden die Webinare unter anderem vom „Take Care“-Flyer, der Antworten auf generelle Fragen, wie beispielsweise „Was unternimmt die DER Touristik zum Schutz ihrer Reisegäste?“, „Sind Gesundheitszertifikate erforderlich?“ gibt. Im Flyer wird, am Beispiel eines Griechenlandurlaubs das neue Reisen veranschaulicht.

Weiterhin gibt es für jede Destination, die in Kürze bereist werden kann, einen Restart-Flyer. Dieser Flyer informiert detailliert über die jeweiligen nationalen Auflagen zur Wiedereröffnung des Tourismus und liefert den Reiseexperten eine wichtige Orientierungshilfe bei der Kundenberatung.

Informationsblätter für Endkunden

Speziell an die Endkunden richtet sich der Flyer “Sicher reisen”. In dieser Broschüre erfahren die Reisegäste alles über notwendige Präventionsmaßnahmen im Verlauf der gesamten Reisekette, ein Hygiene-Guide für jede Destination gibt nützliche Infos zu allgemeinen Hygieneregeln sowie konkrete Verhaltenstipps, insbesondere für den Aufenthalt im Hotel. Alle Informationen basieren auf den jüngsten EU-Leitlinien.

Nähere Informationen auf Come Closer: www.dertouristik.com/comecloser (red)