Amadeus: Kostenlose Webinare für Reisebüros

In den halbstündigen Webinaren erfahren Kunden, wie sie das neue Modul „Ferienhäuser“ in Amadeus Bistro Portal, die große Angebotsauswahl von Amadeus Value Hotels oder Amadeus Bahn in der Amadeus Selling Platform Connect nutzen können.

Kostenfreie Webinare und Termine im Überblick

Amadeus Hotels Plus inklusive der Angebote von Value Hotels und Booking.com in der Amadeus Selling Platform Connect

26. Mai 2020, 10 Uhr

28. Mai 2020, 15 Uhr

Amadeus Bahn in der Amadeus Selling Platform Connect

26. Mai 2020, 15 Uhr

27. Mai 2020, 10 Uhr

Neues Modul „Ferienhäuser“ und Hotels in Bistro Portal sowie die grafische Unterkunftssuche in der TOMA-Maske

27. Mai 2020, 15 Uhr

28. Mai 2020, 10 Uhr

Anmeldung: Um an einem oder mehreren der Webinare teilzunehmen, können sich Kunden über das Learning Centre im Amadeus Service Hub anmelden. Dazu wählen sie das gewünschte Webinar aus der "Webinar-Serie 2020: Buchung von Unterkünften und Bahn" aus.

Info: Auf der Website zu COVID-19 stellt Amadeus außerdem regelmäßig relevante Updates mit nützlichen Informationen bereit, damit Reisebüros ihre Kunden optimal beraten können. (red)