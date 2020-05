Horst Wurm ist verstorben

Eine traurige Nachricht erreichte uns heute, Mittwoch, in der Redaktion: Horst Wurm, Mitbegründer von Canadareisen.at und Americareisen.at, ist tot.

Horst Oskar Wurm ist am 14. Mai plötzlich verstorben, wie seine Frau Karin Ochenbauer mitteilt.

1942 geboren, war er seit 53 Jahren im Tourismus tätig und genauso innig mit Nordamerika und insbesondere Kanada verbunden. Als die Covid19-Maßnahmen im März in Österreich in Kraft traten, wurde Horst aufgrund seiner Vorerkrankungen geschützt. Dennoch verfolgte er sämtliche Dramen, Sorgen und Ängste, die Karin mit dem Unternehmen erlebte, wie sie schreibt.

„Natürlich war er fassungslos, dass wir unsere gemeinsam erarbeitete Firma schuldlos verlieren könnten. Er war begeistert, wie sehr ich von unseren Receptives unterstützt werde; als alter Airliner empfand er aber die Rücksichtslosigkeit und die Chuzpe so manch einer Airline als persönlich verletzend. Und das PRG, der 100% Konsumentenschutz und der Null Schutz für uns, die diese enorme Arbeit leisten - ich merkte, da macht er dicht, DAS kann er nicht mehr ertragen.“

Da sich sein Gesundheitszustand verschlechterte, wurde er ins Krankenhaus gebracht. Besuch durfte er nicht empfangen, doch von seiner Station aus konnte er Karin und den heißgeliebten Hund Lottie beobachten.

„Am Donnerstag führten wir dort gemeinsam unser Kunststückchen für Horst auf. ‚Take Five’ hat Horst Lottie beigebracht. Horst war in diesem Moment glücklich, ich habe mit ihm telefoniert“, so beschreibt Karin ihre Begegnungen. Kurz danach erfuhr Horst, dass er definitiv nicht an Covid 19 erkrankt ist. „Doch dann kam ein Anruf. Horst ist tot.“

Horst tritt seine letzte Reise an. Und er tritt die Reise mit seinem goldenen Ahornblatt am Revers an.

Das Mitgefühl von tip und dem Team des Profi Reisen Verlages gilt Karin und der gesamten Familie.

Wir alle werden Horst vermissen!