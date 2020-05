alltours schaltet Winter 2020/21 frei

Buchbar sind viele von alltours exklusiv angebotene Hotels und die beliebten allsun Hotels auf Mallorca und den Kanarischen Inseln.

„In diesem Jahr haben wir unser Winterprogramm besonders früh buchbar gemacht, um unseren Kunden in der jetzigen Situation eine Urlaubsalternative zu bieten“, so alltours Inhaber Willi Verhuven.

alltours bietet Fernreisen nach Asien und in die Karibik, Badeurlaub auf den Kanaren, in den Ländern rund um das Mittelmeer, in der Türkei und Ägypten ebenso an wie Skiurlaub in den europäischen Mittelgebirgen und Alpen oder Wellnessurlaub an Nord- und Ostsee. (red)