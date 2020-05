ÖRV: Die Reisebranche ist startklar

„In den Reisebüros fragen die Kunden wieder verstärkt nach, wann, wohin und unter welchen Bedingungen sie reisen können. Vor allem jene, die bereits gebucht haben“, betont ÖRV-Präsident Dr. Josef Peterleithner. Österreichs Reisebüros und Reiseveranstalter seien für eine rasche Wiederaufnahme der Reiseaktivitäten bereit und sorgen in intensiver Abstimmung mit allen Leistungsträgern einer Pauschalreise für maximale Sicherheit sowie Hygiene- und Schutzmaßnahmen. Gerade große, internationale Reiseveranstalter mit eigenen Hotels würden hier bereits eine wichtige Vorreiterrolle spielen, so Peterleithner in einer Aussendung des Verbandes.

ÖRV wünscht sich klare Richtlinien

Der ÖRV begrüße die schrittweise Öffnung der EU-Grenzen und appelliere an die Regierungsverantwortlichen, möglichst rasch für Klarheit bei den Durchführungsbestimmungen zu sorgen. „Die Touristik hat sich bei Katastrophen oder politischen Unruhen stets als eine der flexibelsten und krisenerprobtesten Branchen bewiesen und wird daher auch jetzt wieder rasch, effizient und mit bestmöglichem Service für ihre Kunden da sein“, heißt es weiter.

Jedoch brauche es aufgrund des komplexen Systems zahlreicher involvierten Leistungsträger und Technologien von der Buchung der Kunden bis zum Start in den Urlaub eine gewisse Vorlaufzeit. „Daher ist es wichtig, die Rahmenbedingungen rasch offen zu legen. Das betrifft nicht nur die österreichische Bundesregierung, sondern auch die Sicherheits- und Hygienerichtlinien in den Urlaubsländern. Der Kunde will auch wissen, welche Leistung ihm vor Ort zur Verfügung stehen kann und darf“, betont Peterleithner.

Organisierte Reisen haben wertvolleVorteile

Im Zusammenhang mit den erfreulichen Aussichten auf eine baldige Wiederaufnahme des Reiseverkehrs unterstreicht der ÖRV auch die enormen Vorteile, die eine organisierte Reise gerade in dieser Zeit der Pandemie hat: „Reiseveranstalter bieten Sicherheit, Betreuung vor Ort, in jedem Fall garantierte Rückreise und im Bedarfsfall kundenfreundliche Umbuchungsmöglichkeiten“, so der ÖRV-Präsident. „Das sind alles wertvolle Aspekte einer Reise, die den Do-it-yourself-Buchern im Internet nicht geboten werden.“

Österreich-Urlaub aus dem Reisebüro bietet hohen Kunden-Nutzen

Sicherheit, sorgfältig ausgewählte hochwertige Unterkünfte und qualifizierte Beratung – das seien laut Peterleithner auch die Vorteile, die die Reisebüros auch den Inlandsurlaubern bieten: „Zahlreiche Reiseveranstalter haben ihre bestehenden Österreich-Angebote ausgebaut bzw. neue Produkte entwickelt, die Urlaubserlebnisse bieten, die die Österreicherinnen und Österreicher auf eigene Faust gar nicht oder nur mit viel Aufwand selbst realisieren können.“

Dazu würden etwa Mehrwert-Pauschalen mit vielen inkludierten Extras oder Studienreisen mit hochqualifizierten Reiseleitern gehören, die den Österreicherinnen und Österreichern das eigene Land aus neuen Blickwinkeln präsentieren. Im Falle des Falles würden gestrandete Individualurlauber oft auf ihren Sorgen und Problemen sitzen, während Menschen, die im Reisebüro gebucht haben, bestmöglich umsorgt heimgebracht werden. Peterleithner: „Das hat zuletzt auch die groß angelegte Rückholaktion der Österreicher gezeigt, an der die Reisebranche in Zusammenarbeit mit dem Außenministerium maßgeblich beteiligt war.“

Sommerurlaub im Ausland wird möglich sein

„Die Reisebranche steht unmittelbar vor dem Neubeginn“, ist der ÖRV-Präsident zuversichtlich. „Länder wie Deutschland, Tschechien und weitere Nachbarländer im Osten Österreichs, Kroatien, Zypern, einzelne griechische und spanische Inseln haben sich rasch auf die neue Situation eingestellt und größte Anstrengungen unternommen, die Corona-Gefahr einzudämmen. Wir sind sehr zuversichtlich, dass es auch in diesem Sommer Reisen ins Ausland geben wird.“ (red)