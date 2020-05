Sabre & LH-Group: Keine Verlängerung des GDS-Vertrags

Diese Kündigung betreffe auch das GDS Abacus (1B). Die Lufthansa Group stehe für einen konstruktiven, lösungsorientierten Austausch zur Verfügung und führe im Interesse der Sabre- und Abacus-Nutzer partnerschaftliche Gespräche mit Sabre, heißt es weiter in der Aussendung.

In einer Stellungnahme von Sabre vereist das Technologie-Unternehmen darauf, dass intensiv mit der Lufthansa Group über die Erneuerung der GDS-Vertriebsvereinbarung verhandelt werde.

"Wir setzen uns dabei für die Interessen aller Beteiligten ein und fühlen uns verpflichtet, eine Vereinbarung zu treffen, die einen Mehrwert für die Fluglinien, die Reisevermittler und die Reisenden schafft. Es ist unser Ziel, die Bedürfnisse der an Sabre angeschlossenen Reisebüros und ihren Kunden zu erfüllen und ihnen, über unser globales Distributionssystem, Zugriff auf den globalen Content aller Fluglinien der Lufthansa Group (LHG) zu bieten", so Sabre im Wortlaut.

Lösungen gesucht

Im Moment würden Sabre und LHG über die Möglichkeiten der Einbindung der Airline-Gruppe in das Sabre-GDS über die aktuelle Vereinbarung hinaus diskutieren. Diese endet am 30.06.2020. Sabre setze sich weiterhin dafür ein, mit der LHG eine Lösung zu finden, die den Bedürfnissen der Reisenden, der Reisebüros, der LHG und von Sabre gleichermaßen gerecht werde. Sabre sei weiterhin bestrebt, die größtmögliche Bandbreite an Content zu erlangen, damit Reisevermittler und Reiseeinkäufer ihren Kunden die besten Angebote unterbreiten können. Gleichzeitig bieten der GDS-Anbieter der LHG die Vorteile der globaler Reichweite und kontinuierlich verbesserter Retailing-Funktionalitäten, so Sabre in der Stellungnahme weiter. (red)