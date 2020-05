Kneissl Touristik: Österreich-Reisen mit vielen Facetten

Freunde und Liebhaber von hochkarätigen StudienErlebnisReisen und StudienReisen dürfen nun auch mit den geschätzten Kneissl-ReiseleiterInnen die nähere Nachbarschaft erkunden. Die Teilnehmer der vielfältigen Reisekonzepte begeben sich auf die Spuren der Gotik in Österreich, erkunden das sagenumwobene Waldviertel, den Westen Österreichs – „Tirol abseits von Klischees“ und sind auf Spuren großer Komponisten in Ostösterreich unterwegs. Das „Bierige Mühlviertel“ setzt eine augenzwinkernde Draufgabe – Wandern einmal anders. Alle Reisen - wie unter anderem die, die sich auf die Spuren der Babenberger in Wien und NÖ begibt, oder die, die Geschichte und Genuss im südlichen Burgenland vereint, sowie Wanderformate im Salzkammergut und in Vorarlberg – sind von der Lust nach Entdeckungen und dem Eintauchen in die Lebensart der Regionen geprägt.

Reisebüros zum Mitbuchen eingeladen

„Der jeweilige rote Faden wird gekonnt lustvoll verfolgt und zelebriert, denn wann, wenn nicht jetzt? Mit Kneissl Touristik kann man Österreich ganz neu erleben - mit den Augen der ReiseleiterInnen von Kneissl Touristik“; heißt es in der Presseaussendung weiter. Die Reisen sind für alle Reisebüro-Partner von Kneissl Touriskik buchbar. Kunden genießen dabei auch alle Vorteile einer Pauschalreise. (red)