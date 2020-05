Business Travel: Studie zeigt vorsichtigen Optimismus

Laut einer neuen Studie der Global Business Travel Association (GBTA) gibt es erste Anzeichen für Optimismus in der Geschäftsreisen-Branche.

Laut einer neuen Studie der Global Business Travel Association (GBTA) gibt es erste Anzeichen für Optimismus in der Geschäftsreisen-Branche.

Für die Studie hat die GBTA ihre Mitglieder von 17. bis 22. April 2020 zum bereits sechsten Mal zu den Auswirkungen der Corona-Krise auf die Geschäftsreisebranche befragt. Am Ende konnten Antworten von fast 1.600 Unternehmen auf der ganzen Welt ausgewertet werden.

Die Ergebnisse im Überblick

35% der Befragten wollen innerhalb der nächsten drei Monate ihre Geschäftsreisen wieder aufnehmen. In Europa gehen 33% davon aus, dass die internationalen Geschäftsreisen in zwei bis drei Monaten wieder aufgenommen werden. In Nordamerika liegt der Wert nur bei 26%. Bei Inlandsreisen gehen 62% von einer Wiederaufnahme innerhalb der nächsten zwei bis drei Monate aus. 88% der Unternehmen erwarten, dass ihre MitarbeiterInnen bereits sind wieder zu reisen, wenn die Beschränkungen aufgehoben sind.

Weitere Details zur Umfrage lesen Sie auf unserem Schwestermagazin tma-online.at. (red.)