In 36 Playlists durch die USA

In 36 Playlists auf der Streamingplattform Spotify finden sich die Highlights der US-Musik: berühmte Songs aus Genres wie Rock’n’Roll, Blues, HipHop, EDM oder Soul, Rhythmen aus Städten und Orten, die um die Welt gingen, Klassiker und unbekannte Diamanten. Zuhörer holen sich den Sonnenschein Floridas in ihre eigenen vier Wände mit der Playlist mit lateinamerikanischer Tanzmusik aus Miami. Indie-Fans schicken ihre Ohren auf eine Reise nach Portland, Oregon, oder wippen mit bei den Rhythmen aus Nashville, dem Herzen des Honky-Tonk. Zuhörer entspannen bei amerikanischem Jazz, tanzen zu heißen Klängen aus San Juan, der Hauptstadt Puerto Ricos oder lassen dank mitreißenden Songs von Straßenmusikern aus New Orleans, Lousiana.

Die Spotify-Playlists von Visit The USA, sortiert nach Genres, Reisezielen oder Themen finden sich: https://open.spotify.com/user/xmeroczfhgus7jl71l25h7z89 (kostenlose Anmeldung erforderlich, kurze Werbeeinschaltungen)

USA für Augen und Ohren

USA-Inspiration für Augen und Ohren gibt es zudem in der kostenlosen Videostreaming-App GoUSA TV. Sie bietet dutzende aufwendig produzierte Serien und Dokumentationen rund um das Reiseland USA. GoUSA TV ist sowohl auf Smart TVs als auch für Android und iOS verfügbar und steht kostenfrei zum Download im Playstore und App Store bereit. Mehr Infos zu der Video-App finden sich unter: www.tip-online.at/news/44108/die-usa-ins-heimkino-holen/