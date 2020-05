Kroatien setzt auf Fernliebe

„Fernliebe ist nie einfach, aber die wahre Liebe überwindet alles. Dieses Motto liegt der neuen Online-Kampagne der Kroatischen Zentrale für Tourismus zugrunde. „Willkommen in Kroatien in Ihrem Zuhause“ lautet der Slogan, mit dem Kroatien sich auf Social Media und weiteren Online-Plattformen an Urlaubshungrige wendet.

"In diesen herausfordernden Zeiten ist es äußerst wichtig, den Optimismus und die Sichtbarkeit unseres Landes auf der Touristenkarte der Welt aufrechtzuerhalten. Wir haben unsere aktuelle Kommunikation unter dem gemeinsamen Label #CroatiaLongDistanceLove zusammengeführt und zahlreiche Besucher eingeladen, Kroatien von zu Hause aus zu besuchen und weiter zu erkunden“, erklärt Kristjan Staničić, der Direktor des Hauptbüros der Kroatischen Zentrale für Tourismus.

Auf der Website Croatia.hr wurde eine Unterseite mit #CroatiaLongDistanceLove für 15 Sprachvarianten erstellt. Das Video ist hier zu sehen. (red.)