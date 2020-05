TUI: Tourismus braucht klare Perspektiven

Auch wenn aktuell keine Reisen möglich sein, ortet die TUI großes Interesse: Der Verkehr auf den Online-Seiten liege bei 90% im Vergleich zum Vorjahr. Auch die Buchungseingänge für 2021 bewegten sich auf einem erfreulichen Niveau, so eine Aussendung vom Wochenende.

„Wir müssen jetzt gut aus der Krise kommen. Der Tourismus innerhalb Europas braucht eine verlässliche Perspektive und schrittweise mit ersten Ländern die Öffnung. Die EU und die Mitgliedsstaaten sollten einen Fahrplan für Reisen innerhalb Europas entwickeln und den Urlaub 2020 möglich machen“, fordert TUI Vorstandsvorsitzender Fritz Joussen.

Dazu gehöre eine Öffnung mit Tourismus und Flugreisen in Länder und Regionen Europas, die gute Fortschritte erreicht haben und die von sich aus um die Rückkehr der Urlauber werben. Dazu zählen Griechenland, Zypern, Portugal, die Balearen, Österreicher oder Bulgarien, so Joussen weiter. „Der Urlaub im eigenen Land ist ein Angebot, sollte aber nicht die einzige Antwort für Europa und die Europäer sein,“ erklärt der TUI-Chef.

Reisen in China wieder aufgenommen

TUI China hat inzwischen den Betrieb wieder aufgenommen und bietet Reisen innerhalb Chinas an. Unter dem Produktnamen „TUI Selection“ werden vor allem Kurzreisen in die Berge und in chinesische Strandresorts aufgelegt. Das Angebot soll in den kommenden Wochen sukzessive ausgebaut werden. Im Portfolio sind nur Reiseziele, in denen die Pandemie vollständig unter Kontrolle gebracht wurde. (red.)