Krisenhinweise – powered by A3M für die Woche 19/20

Erhöhte Terrorgefahr in Kenia

US-amerikanische Behörden warnten am Freitag (24.04.), dass während des Monats Ramadan (vom 24.04. bis 23.05.) eine erhöhte Gefahr von Terroranschlägen in Kenia besteht, da es in der Vergangenheit während dieser Zeit vermehrt zu Anschlägen gekommen war.

Mögliche Unruhen in Hong Kong und Berlin sowie Ausschreitungen im Libanon

Am Freitag (01.05.) kommt es in Hongkong möglicherweise zu Einschränkungen aufgrund von Demonstrationen pro-demokratischer Gruppen. Der Maifeiertag könnte in Berlin zu gewaltsamen Kundgebungen durch Linksradikale kommen – dies gilt vor allem für die Stadtteile Kreuzberg und Friedrichshain. Bereits ereignet haben sich diese Woche Unruhen im Libanon durch Oppositionelle – insbesondere in den Städten Tripoli, El Mina und Sidon.

Vulkanasche an verschiedenen Hot Spots

Zu leichtem Ausstoß von Vulkanasche kommt es nach wie vor an einigen der bekannten Hot Spots – dazu zählen der Popocatepetl in Mexiko sowie Krater in Ecuador, Peru und Chile. Ebenso gilt dies für den Dukono auf den Nord-Molukken in Indonesien.

Schwere Niederschläge und Überschwemmungen im Jemen und in Kenia

In den beiden Ländern Jemen und Kenia kam es in Folge von schweren Niederschlägen in den jüngsten Wochen immer wieder zu Überschwemmungen. In Kenia wurde dadurch teilweise die Trinkwasserversorgung beeinträchtigt. Im Kisumu Country wurden zudem rund 20.000 Hektar Ackerland zerstört.

Nutzer, die sich über diese und weitere Ereignisse informieren wollen, können die Global Monitoring App für Smartphones nutzen. Sie beinhaltet aktuelle Benachrichtigungen, Verhaltenshinweise und Warnungen und informiert aktiv über Gefahren am Standort oder Reiseort.

Verfügbar ist die App für iPhone und Android-Geräte. https://play.google.com / https://itunes.apple.com (red)