Krisenhinweise – powered by A3M für die Woche 18/19

Proteste zum Beginn des Ramadan in Niger

Laut lokalen Berichten werden im zentralafrikanischen Niger zu Beginn des Fastenmonats Ramadan derzeit gewaltsame Unruhen befürchtet, da aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung von COVID-19 im Land Gebete in Gruppen untersagt sind. Bereits in den vergangenen Wochen war es vereinzelt zu Ausschreitungen gekommen und am vergangenen Wochenende wurden bereits mehr als hundert Personen festgenommen.

Unruhen in Frankreich und Indien

Trotz oder wegen Corona treten in einigen Ländern Spannungen auf. Im französischen Villeneuve-la-Garenne kam es in Folge eines Unfalls zwischen der Polizei und einem Motorradfahrer zu Ausschreitungen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften. Ähnliches gilt für weitere Pariser Vororte sowie in Straßburg.

Im indischen Banduria kam es zu Ausschreitungen, da Zivilisten der Polizei vorwarfen, Essensrationen nicht fair verteilt zu haben.

Tornados in den USA – Überschwemmungen in Afrika sowie im Jemen

In den Bundesstaaten Texas und Ohio wüteten am Mittwoch schwere Tornados. Sie richteten große Schäden an und sorgten für mehrere Todesopfer.

Zu ungewöhnlich starken Regenfällen und Überschwemmungen kam es in dieser Woche im Jemen sowie in Ruanda und Kenia.

In allen drei Ländern waren in der Folge mehrere Todesopfer zu beklagen.

Gedächtnistage in Israel und den palästinensischen Autonomiegebieten

Am 27./28. und 28./29. April findet der Gedenk- bzw. Jahrestag der Staatsgründung Israels statt. In dessen Zuge gelten in dem Land sowie in den palästinensischen Autonomiegebieten erhöhte Sicherheitsvorkehrungen, da das Risiko für gewaltsame Demonstrationen und Proteste steigen dürfte.

