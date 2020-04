Umfrage: 59% der Reisenden wollen Tourismusbranche unterstützen

83% der Befragten gaben an, dass eine Reise durch die Auswirkungen von COVID-19 abgesagt wurde oder zukünftige Planungen bis Sommer betroffen sind. Befragt wurden Privat- und Geschäftsreisende, von denen über 90% Mitglied in einem Loyalitätsprogramm von Fluggesellschaften oder Hotels sind. Fast die Hälfte der Reisenden (40%) sind zudem Inhaber eines Elite-Status bei mindestens einem Kundenbindungsprogramm und zählen somit als sehr loyale und wichtige Kunden. Der Großteil der Teilnehmer (60%) gaben an, dass sie bis zu 10 Reisen im Jahr tätigen. 40% der Befragten sind wiederum als Vielreisende zu klassifizieren, die bis zu 30 und mehr Reisen pro Jahr absolvieren – sei es privat oder geschäftlich.

Reisende möchten die Tourismusbranche unterstützen

Über die Hälfte der Befragten (60%) möchten, sobald es wieder möglich ist, entweder genau dieselbe Reise buchen, die sie aufgrund der COVID-19 Einschränkungen absagen mussten, oder extra mehr Reisen, um die abgesagten Trips ein wenig zu kompensieren. Die Meinungen wann dies sein wird gehen stark auseinander: 66% der Umfrageteilnehmer rechnen damit, dass es bis zu sechs Monate dauern wird, bis Reisen wieder relativ normal möglich sind, weitere 29% rechnen sogar mit einem längeren Zeitraum. Der Großteil der Teilnehmer (53%) würde jedoch die Ankündigung von Regierungen, dass Reisebeschränkungen gelockert werden als positiven Indikator betrachten.

59% der Befragten würden jetzt eine Reise buchen

Auf die Frage, wie sie die Tourismusindustrie in dieser schwierigen Zeit unterstützen würden, gaben 59% der Teilnehmer an, dass sie aktuell Reisen für Herbst und Winter 2020 buchen würden. Die Voraussetzung ist jedoch, dass Fluggesellschaften und Hotels eine Kostenrückerstattung garantieren. Gleichzeitig gaben 30% der Umfrageteilnehmer an, dass sie erst dann wieder Geld für Reisen ausgeben werden, wenn absolut klar ist, dass diese wieder normal möglich sind.

Kundenservice und Rückerstattungen haben Priorität

Falls Flüge oder Hotelübernachtungen aufgrund des Coronavirus storniert werden mussten, ist mit 44% fast der Hälfte der Befragten ein verlässlicher und schneller Kundenservice von den Reiseunternehmen am wichtigsten, selbst, wenn die Rückerstattung oder die Ausstellung eines Reisegutscheins nicht sofort erfolgt. Mehr als ein Viertel der Umfrageteilnehmer (30%) gab an, dass eine schnelle Kostenrückerstattung für sie die höchste Priorität hat. Für 15% der Befragten ist wiederum eine schnelle Umbuchung im Rahmen der Möglichkeiten wichtig, da sie trotz der COVID-19 Einschränkungen zwingend reisen müssen.

Im Hinblick auf Kundenbindungsprogramme sind 45% der teilnehmenden Privat- und Geschäftsreisenden der Meinung, dass diese wegen den ausfallenden Reisen den jeweiligen Elite-Status der Kunden verlängern sollten. Zudem zeigen die Ergebnisse der Umfrage, dass Stornierungsgebühren aktuell nicht erhoben werden sollten (27%).

Prognose: Reiseangebot- und Nachfrage wird gleichauf sein

„COVID-19 hat das Leben von Geschäfts- und Privatreisenden, für die Reisen oft ein essentieller Teil des beruflichen bzw. privaten Alltags war erheblich beeinflusst“, sagt Amy Riedeman, Global Marketing Officer von InsideFlyer. „Obwohl klar ist, dass reisen aktuell keine Option ist, ist das entsprechende Bedürfnis danach weiterhin vorhanden. Sobald die Reiseverbote aufgehoben werden, wird auch wieder gereist. Gleichzeitig werden viele Menschen anfangs auch noch vorsichtig sein, sodass das vermutlich zunächst eingeschränkte Reiseangebot von Fluggesellschaften, Hotels und Reiseveranstaltern mit der Nachfrage gleichauf sein wird. Es ist davon auszugehen, dass wir zunächst nur wirklich wichtige Reisen privater und beruflicher Natur sehen werden, bevor sich wieder ein hohes Reiseaufkommen einstellt.“ (red)

Über die Studie:

Die Befragung wurde zwischen 6. April und 17. April 2020 auf den Websites von InsideFlyer in Deutschland / Österreich / Schweiz, U.K, Niederlande, Schweden, Norwegen, Dänemark sowie in Nordamerika durchgeführt. Insgesamt nahmen 27.481 Personen an der Umfrage teil.

Über InsideFlyer

Das internationale Reisenetzwerk InsideFlyer verbindet Reisende auf der ganzen Welt und ist derzeit in diversen europäischen Ländern sowie in Nordamerika vertreten. Jede InsideFlyer Präsenz beinhaltet ein Onlinemagazin mit Fokus auf Reisen im Premiumsegment, Geschäftsreisen, Loyalitätsprogramme, News, Lifestyle und mehr. Zudem wird in den angeschlossenen Online-Communities eine Plattform zum Austausch für Reiseinteressierte aus der ganzen Welt geboten.