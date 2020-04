DER Touristik: lti wird zu Sentido

Die Hotelgesellschaft der REWE Austria Touristik-Mutter DER Touristik, die DER Touristik Hotels & Resorts, integriert die Hotelmarke lti in die jüngere Marke Sentido. Die bisherige lti-Blüte, deren Blätter für die fünf Sinne stehen, wird auch weiterhin als Key Visual für das Markenversprechen „Erholung für alle Sinne“ stehen, heißt es in einer Aussendung. Typische lti-Elemente sollen auch unter dem neuen Dachnamen Sentido erhalten bleiben. Die Umsetzung – derzeit firmieren 18 Hotels als lti - erfolgt schrittweise bis zum ersten Quartal 2022. Den Anfang macht das lti Asterias Beach Resort auf Rhodos, das bereits ab Sommer 2020 als Sentido-Hotel in Betrieb gehen soll. DER Touristik hatte nach der Insolvenz von Thomas Cook die Marke Sentido übernommen.

20 Sentido-Häuser

Im Sommer 2020 sind 20 Franchise-Partner unter dem Sentido-Dach angesiedelt. Dazu zählen mehrheitlich Hotels, die bereits zuvor unter Sentido firmierten, wie das Sentido Port Royal Villas & Spa auf Rhodos und das Sentido Mamlouk Palace Resort in Hurghada, sowie drei Neuzugänge, darunter das Sentido Galo Resort auf Madeira, welches die DER Touristik Ende Januar gekauft hat, das Pearl Beach Hotel auf Kos, das zuvor einem anderen Franchise-System angehörte, sowie das Sentido Asterias Beach auf Rhodos, welches derzeit noch ein lti-Haus ist. Darüber hinaus werden Vertragsverhandlungen mit zahlreichen weiteren bisherigen Sentido-Hotels geführt. (red.)