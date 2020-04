Krisenhinweise – powered by A3M für die Woche 17/18

Koptisches Osterfest in Ägypten

Am 19. April feiern koptische Christen in Ägypten das Osterfest. In der Vergangenheit kam es während des Feiertags zu Spannungen und Anschlägen durch dschihadistische Terrororganisationen. Trotz der Einschränkungen infolge des Coronavirusausbruchs können gewaltsame Zwischenfälle nicht ausgeschlossen werden.

Wahlen in Mali und Unabhängigkeitstag in Simbabwe

Am gleichen Tag findet in Mali die zweite Runde der Parlamentswahlen statt. Im Vorfeld der Wahlen und nach der Verkündigung der Wahlergebnisse sind Proteste möglich. Zudem können gewaltsame Zwischenfälle nicht ausgeschlossen werden. Bereits einen Tag zuvor wird in Simbabwe der Unabhängigkeitstag begangen. Im Zuge dessen kann es zu Demonstrationen und Protesten kommen.

Vulkanasche in Indonesien

Zu leichtem Ausstoß von Asche kommt es nach wie vor an einigen Vulkanen auf der ganzen Welt – dazu zählen der Krakatau und Dukano in Indonesien, der Popocatepetl in Mexiko sowie insgesamt drei Vulkane in Ecuador und Peru.

Erdbeben in Norditalien

Norditalien wurde am Donnerstag von einem Erdbeben erschüttert. Das Epizentrum befand sich in Cerignale in der Region Piacenza in der Emilia-Romagna. Damit betraf es eine der Regionen, die am stärksten durch das Corona-Virus gebeutelt sind. Zu spüren war das Erdbeben noch in Genua und Mailand. Verletzte gab es glücklicherweise keine.

Dürre in Vietnam

In Vietnam haben die Behörden der Provinz Sóc Trăng am Donnerstag nach anhaltender Dürre und dem Eindringen von Salzwasser in das Trinkwassersystem der Provinz den Notstand ausgerufen. Etwa 26.000 Haushalte und zahlreiche Landwirtschaftsbetriebe sind von den Einschränkungen in der Versorgung betroffen.

