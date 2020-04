Allianz Partners Österreich: Verstärkung im Vertrieb

Seit Anfang April 2020 verstärkt Daniel Krenn den Vertrieb bei Allianz Partners Österreich. Als "Head of Financial Services" kümmert er sich vorrangig um die Betreuung und den Ausbau der Top-Finanz- und Versicherungskunden.

Krenn freut sich, ab sofort „eine starke Marke zu vertreten, mit renommierten Partnern zu arbeiten und dem dynamischen Team in Wien beizutreten“, wie er selbst betont. „Mit Herrn Krenn konnten wir einen versierten Experten gewinnen, der über weitreichende Erfahrung im Betrieb und Vertrieb von Finanz- und Versicherungsprodukten verfügt. Damit ist er mit den Belangen unserer Partner sehr gut vertraut. In seiner Funktion soll er maßgebliche Akzente in punkto Service und Innovation setzen und die strategische Zusammenarbeit mit unseren Top-Partnern weiter vertiefen“, erklärt Dominic Gantner, Chief Sales Officer für Österreich- und Südosteuropa bei Allianz Partners. Kontakt:

Zur Person

Daniel Krenn verfügt über 18 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche mit Schwerpunkt auf Vertrieb und Kundenservice. Nach 12 Jahren in der Bankbranche, war er seit 2014 in der Versicherungsbranche und zuletzt als Leiter des österreichweiten Vertriebsmanagements der Merkur Versicherung AG tätig, bevor er im April 2020 zu Allianz Partners wechselte. Neben seinen beruflichen Tätigkeiten konnte Krenn sich Zusatzwissen im Studium aneignen und schloss dieses mit dem Master in Bank- und Versicherungsmanagement, mit Spezialisierung auf den Bereich Versicherungsmanagement 2018 in Graz ab.

Daniel Krenn ist ab sofort via Email (daniel.krenn@allianz.com) und Telefon (+43 676 3533965) erreichbar. (red)