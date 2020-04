GTA-SKY-WAYS: Virtuelle Donaukreuzfahrt mit Gewinnchance

Kunden und Interessierte können bequem und einfach von zu Hause aus an einer virtuellen Donaukreuzfahrt teilnehmen. Los geht es am Freitag, den 17. April, zum geplanten Termin der ersten Flusskreuzfahrt, in neun Tagen auf die Reise von Wien ans Schwarze Meer.

Jeden Tag um 13:00 Uhr begrüßt Niki Nikolaus, der langjährige Kreuzfahrtleiter der MS Nestroy, auf der öffentlichen Facebook-Seite von GTA-SKY-WAYS die „Mitreisenden“ mit einem Video. Nikolaus gilt als wandelndes Donaulexikon und gibt heitere und interessante Einblicke in den jeweiligen Reisetag inklusive spannendem Insider-Wissen.

Zur Einstimmung auf die Kreuzfahrt gibt es hier ein Video. Und aufgepasst: Am Ende der virtuellen Reise wartet ein Gewinnspiel auf die fleißigen Zuseher. (red)