Alltours beginnt mit der Rückerstattung von Kundengeldern

Alle davon betroffen Kunden, die per Lastschrift gezahlt haben, erhalten umgehend ihr Geld zurück. Die Rückerstattungen an Kunden, die den Reisepreis überwiesen haben, werden in der Reihenfolge nach Abreisedatum, beginnend mit dem 17. März 2020, erfolgen. Gleiches gilt für Kunden, die mit Kreditkarte gezahlt haben, teilte der Reiseveranstalter mit. (red)