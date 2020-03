Gemeinsam, besser als einsam

Ebenfalls positiv ist, dass der ÖRV mit dem ÖVT – und das war in der Vergangenheit nicht immer so – gemeinsam an einem Strang zieht: Der Österreichische Reiseverband hängt sich an die vom ÖVT – dem Verband für mittelständische Reiseunternehmen – initiierte Mailing-Kampagne an. So sollen auf einer Plattform möglichst viele Unterstützungserklärungen für die Forderung eines staatlichen Schutzschirms gesammelt werden. Neu ist, dass dort auch Reisebüro-Kunden ihre Solidarität unter Beweis stellen können. Unter www.oevt.eu/corona-kampagne stehen verschiedene Möglichkeiten zur Unterstützung zur Auswahl. Zum besseren Verständnis hat der ÖVT ein kurzes Erklärvideo erstellt.

Eine weitere bemerkenswerte Initiative von heute war die Presseaussendung des ÖRV, der die Leistungen jedes einzelnen Reisebüros in den Vordergrund stellte: wie rund um die Uhr – auch an den Wochenenden - versucht wird, Lösungen für und im Sinne der Kunden zu finden, mit dem obersten Ziel, die Konsumenten vor Schäden zu schützen, sie im Krisenfall nicht alleine zu lassen. In dem Schreiben richtet sich die Branche aber auch mit dem Appell an die Konsumenten, die geplanten Reisen nicht zu stornieren, sondern umzubuchen, damit die Belastungen nicht zum ultimativen Krisenfall für die Reisebüros werden.

Großes Lob erntet auch TUI Österreich, die ihre Vertriebspartner telefonisch kontaktiert, um bevorstehende Einziehungsaufträge zu besprechen. Um Liquiditätsprobleme bei höheren Beträgen zu vermeiden, zeige sich der Veranstalter sehr kulant, wie Einzel-Reisebüros berichten. TUI wolle in diesen weniger rosigen Zeiten ein guter Partner sein, damit man auch in besseren Tagen gute Partner bleibe, hieß es. Chapeu!

Und wie heißt es so schön? Gemeinsam, ist besser als einsam. DiPu