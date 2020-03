Inspirationen 2: Virtuelles Prag

Eine Reise nach Prag, um die trüben Gedanken vorübergehend zu verscheuchen. Dafür ist die märchenhafte Stadt mit ihren verwinkelten Gassen optimal geeignet. Der einzigartige Genius Loci war bereits Schauplatz zahlreicher Märchen- und Kinofilme.

Erste Eindrücke vermittelt ein Rundgang durch die gut besuchte Stadt. Wer das erste Mal vor Ort ist, darf natürlich die Burg nicht versäumen.

Von oben, von außen, von innen

Czech Tourism in Wien rät: Betretet die größte Burganlage der Welt über den ersten Hof, schreitet weiter in den zweiten, vorbei an der Kapelle des Hl. Kreuzes, wo die Kronjuwelen zu bewundern sind, um Euch dann im dritten Hof vor der St. Veits Kathedrale wieder zu finden. Werft auch einen Blick in den Dom, wo bedeutende Häupter des Landes ihre letzte Ruhestätte gefunden haben.

Der Altstädter Ring aus der Vogelperspektive, das Altstädter Rathaus von innen, ganz ohne Menschenmassen.

Der Prager Zoo ist ein beliebter Ausflugsort, der für bis zu zehn Kilometerlange Spaziergänge durch exotische Umgebung verspricht. Viel Grün und einen wunderbaren Blick über die Stadt ermöglicht der Laurenziberg.

Spannend sind auch Touren durch die Außenbezirke, etwa zum Prager Metronom, das auf dem Stadtplan einen symbolischen Platz einnimmt. Hier thronte einst das gigantische Denkmal J. V. Stalins, welches erst einige Jahre nach dessen Tod, im Jahre 1962, mit Dynamit entfernt wurde. Das sieben Tonnen schwere Metronom, das 1991 aufgestellt wurde, sollte auch Symbol einer neuen Zeit werden. Heute ist der ganze Bereich vor allem ein Paradies für Skateboarder.

Zentrum für zeitgenössische Kunst DOX: Der multifunktionelle Raum, der sich für Präsentationen internationaler und tschechischer Kunst, Architektur und Design eignet, befindet sich im Prager Stadtteil Holešovice, in einem rekonstruierten Komplex von Wirtschaftsgebäuden aus dem 19. Jahrhundert. Neben den Ausstellungsräumlichkeiten finden Sie hier auch ein Kaffeehaus, eine Buchhandlung und ein Designgeschäft.

Žižkover Fernseturm – das angeblich zweithässlichste Gebäude der Welt: Mit 216 Metern der höchste Bau der Stadt mit einer 360°-Aussichtsplattform. Ein ganzes Stockwerk ist der Entspannung und vor allem erstklassiger Gastronomie gewidmet. Die Initiatoren des Projekts aus den 80-er Jahren sind die Architekten Václav Aulický und Jiří Kozák. Auf dem Turm waren bis vor kurzem zehn Riesenbabys des tschechischen Künstlers David Černý angebracht. Eines dieser Babys ist noch auf der Kampa-Insel zu sehen. (red.)