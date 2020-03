AK und ÖGB beantworten Fragen der Mitarbeiter

Die Arbeiterkammer und der ÖGB (Österreichische Gewerkschaftsbund) arbeiten mit der Regierung an Maßnahmen, dass trotz Corona-Krise möglichst viele Arbeitsplätze erhalten bleiben, heißt es. In der Zwischenzeit haben AK und ÖGB eine umfassende FAQ-Liste zusammengestellt, wo viele Themen wie Arbeitsrecht, der Schutz im Betrieb, die Kurzarbeit, Quarantäne und Familienbetreuung beantwortet werden. Es werden in der Kategorie Freizeit aber auch Hilfestellungen für Familien und Tipps zu Lernmaterialien gegeben.

(red)