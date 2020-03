Kein Reisestopp bei A-Rosa

"Nach derzeitigem Stand führen wir alle unsere Reisen wie geplant durch. Angesichts der rasanten Entwicklungen in Bezug auf Covid-19 ist eine langfristige Prognose allerdings nicht möglich", hieß es von A-Rosa.

A-Rosa hat wie andere Kreuzfahrtschiffbetreiber weitere Sicherheits- und Hygienemaßnahmen eingeführt. Unter anderem wird vor dem Boarding eine Messung der Körpertemperatur gemacht. Personen, mit Fieber (Körpertemperatur von 37,8 Grad oder mehr) oder Grippesymptomen, dürfen die Reise nicht antreten.

Die Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft via donau verzeichnet bei der Passagierschifffahrt (u.a. Kreuzfahrten) "ein normal niedriges Niveau (entsprechend den Vorjahren) ohne signifikanter Tendenz". Man stehe "jahreszeitbedingt erst am Anfang der Schifffahrtssaison", so via-donau-Sprecher Christoph Caspar.

Viking Cruises stellt Betrieb bis 30. April ein

Der Meer- und Flusskreuzfahrtanbieter Viking Cruises hat wegen der Coronavirus-Ausbreitung gestern angekündigt, geplante Kreuzfahrten zwischen 12. März und 30. April abzusagen. Der Ausfall der Flusskreuzfahrtgäste wird teils massive Auswirkungen auf die gastronomischen Betriebe entlang der Donau, etwa in der Wachau, haben. (APA / red)