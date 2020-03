TUI bietet Sommer Deals

TUI Blue: Die neue Hotelmarke TUI Blue verspricht sowohl Familien als auch Paaren und Entdeckern mit 83 Hotels und einem maßgeschneiderten Angebot einen entspannten Sommerurlaub. Die drei neuen Labels von TUI Blue (for two, for families und for all) sind perfekt auf die individuellen Bedürfnisse der Gäste zugeschnitten und bieten für jeden das passende Hotel.

RIU Hotels & Resorts: RIU Hotels & Resorts steht für eine große Vielfalt an Hotels in einigen der attraktivsten Reisezielen der Welt. Hier wird Erfahrung, Qualität und die Leidenschaft für Service großgeschrieben. Von 6. März bis 8. April können sich Erholungssuchende über besonders attraktive Preise für RIU Hotels & Resorts freuen.

TUI Magic Life: Mit dem umfassenden und abwechslungsreichen All Inclusive-Angebot sowie einer entspannten Clubatmosphäre überzeugt TUI Magic Life Aktivurlauber und Erholungssuchende gleichermaßen. Die weitläufigen und gepflegten Anlagen befinden sich direkt am Meer und bieten ein vielfältiges Entertainment- sowie Sportprogramm. Mit dem Aktionscode MAGIC150 profitieren Cluburlauber im Buchungszeitraum 17. bis 31. März von besonders günstigen TUI Magic Life-Angeboten.

TUI Suneo: TUI Suneo steht für leistbare Familien- bzw. Ferienhotels, die mit einem modernen und farbenfrohen Design überzeugen. Dank vielseitigem Entertainmentprogramm und einem breit gefächerten Sportangebot fühlen sich Erwachsene sowie Kinder in den Clubs wohl. Das WorldCuisine Angebot der TUI Suneo Clubs bietet an Live-Cooking-Stationen internationale Spezialitäten und regionale Köstlichkeiten.

Nähere Informationen unter: www.tui.at/sommer-deals/ (red)